#وظائف شاغرة بجامعة أم القرى

#وظائف شاغرة بجامعة أم القرى

2019/11/14
الساعة 4:35 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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‎وسوم
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جامعة أم القرى عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية والصحية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين، وترغب الجامعة في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة بعنصريها الرجالي والنسائي، من حملة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في عدة تخصصات، للعمل لدى المركز الطبي الجامعي، وكليات الجامعة المختلفة في كل من مكة، والقنفذة، والليث.

وبينت الجامعة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاضر.

– معيد.

– أستاذ مساعد.

– أستاذ مشارك.

– أستاذ.

– مدرس لغة.

– أخصائي.

– طبيب نائب.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح خلال الفترة من تاريخ 1441/03/16هـ، ويستمر إلى يوم الاثنين الموافق 1441/03/28هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل التخصصات والشروط المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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