#وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في 4 مدن

#وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في 4 مدن

2019/11/06
الساعة 7:21 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول- الموارد البشرية (ينبع).

. فني- محلل الجودة (الجبيل).

. أخصائي أول- التدريب الفني (الجبيل).

. مشرف- الكهرباء (الجبيل).

. مشرف- خدمة العملاء (الدمام).

. ممثل- المبيعات (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالتصنيع الوطنية
    •
  • #وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة بالتصنيع الوطنية
    •
  • #وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في 3 مدن
    •
  • التصنيع الوطنية تعلن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :