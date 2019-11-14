#وظائف شاغرة بشركة سيمينس الألمانية

#وظائف شاغرة بشركة سيمينس الألمانية

2019/11/14
الساعة 9:52 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الخبر، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مستشار الموارد البشرية (للسعوديين/ الخبر): درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

. كهربائي- سيارات (الدمام): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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