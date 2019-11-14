#وظائف شاغرة بشركة سيمينس الألمانية

#وظائف شاغرة بشركة سيمينس الألمانية

2019/11/14
الساعة 9:52 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الخبر، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مستشار الموارد البشرية (للسعوديين/ الخبر): درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

. كهربائي- سيارات (الدمام): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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الفاتح سعيد مسرة
ضيف
الفاتح سعيد مسرة

انا متخصص كهرباء سيارات ومعدات ثقيلة

أعجبني0لم يعجبني  رد
17 ساعة
habib yousif habib
ضيف
habib yousif habib

ارغب في وظيفة إدارية في شركتكم الموقرة حيث لدي خبرة 30عام في مجال الأدارة و والأشراف
حيث انني عملت كرئيس مكتب مصر حجاج لاخر خمسة سنوات وقبلها نائب رئيس مكتب أمريكا ونائب مكتب سوريا ونائب رئيس مكتب مسلمي أوروبا ونائب رئيس مكتب بنقلادش ونائب رئيس مكتب شرق اسيا وحاليا مدير شركتين متخصصة لخدمات العمرة وشركة سياحية

أعجبني0لم يعجبني  رد
1 يوم

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