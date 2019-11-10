#وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

#وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

2019/11/10
الساعة 9:04 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول العلاج الطبيعي (للسعوديين): درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي.

– استشاري مساعد عناية مركزة: درجة الدكتوراه في تخصص العناية المركزة، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله
    •
  • وظائف بمستشفى الملك عبدالله الجامعي
    •
  • #وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي
    •
  • 6 #وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي
    •

    اترك تعليق

    avatar
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :