#وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

#وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

2019/11/29
الساعة 11:19 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ميكانيكي تدفئة تبريد وتكييف ثانٍ: شهادة الدبلوم التقني، أو شهادة الثانوية العامة.

– كبير الطهاة: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص الطبخ، أو أي مجال ذي الصلة.

– مساعد رعاية (عدد 3 وظائف): شهادة الثانوية العامة فأعلى.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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  • #وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
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