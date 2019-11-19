#وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

#وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

2019/11/19
الساعة 6:10 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
‎وسوم
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممرض مسجل – (وحدة العناية المركزة/ الطوارئ/ العيادات الخارجية): درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي معالج النطق: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف صحية شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
    •
  • #وظائف إدارية لحديثي التخرج بالهيئة الملكية عبر برنامج تمهير
    •
  • #وظائف شاغرة لدى مستشفى الهيئة الملكية بينبع
    •
  • تشغيل العيادات الخارجية بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع 
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :