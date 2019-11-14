#وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

#وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

2019/11/14
الساعة 5:17 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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‎وسوم
المواطن - خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية – أساكو” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد فني تكييف.

– مساعد فني صيانة.

– مساعد مأمور المستودع.

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2019م.

وأفاد البرنامج أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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