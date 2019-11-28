وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

المواطن - خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف أعمال البستنة والتشجير: شهادة الدبلوم في تخصصات: (البستنة، أو الهندسة الزراعية).

– سائق معدة ثقيلة: شهادة الثانوية العامة.

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).