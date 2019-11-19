وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض، وفروعها في محافظة جدة.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد إداري ثانٍ (للنساء/ الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ويفضل درجة البكالوريوس.

– مشغل رسومات أول (للرجال/ جدة): الشهادة الجامعية في تخصص التصميم الجرافيكي، أو ما يعادلها.

– منسق الشؤون الأكاديمية (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 22 ربيع الأول 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 5 ربيع الثاني 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).