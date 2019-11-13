وظائف شاغرة في جامعة كاوست

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأبرزت إدارة الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. نائب رئيس مكافحة الحرائق.

. مستشار/ معالج – علم النفس.

. أخصائي أول الجوائز والعقود.

. مدير أول العمليات.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق الأربعاء 13 نوفمبر 2019م، مبينةً أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).