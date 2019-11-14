وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف العمليات- المدنية.

. عالم- الأنابيب.

. مهندس- مراقبة العمليات.

. مهندس- عمليات البوليمر.

. مهندس مراقبة العمليات- الأمن السيبراني.

. مخطط- الصيانة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).