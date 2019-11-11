#وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
بالعاصمة الرياض

#وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

2019/11/11
الساعة 6:50 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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‎وسوم
المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. رئيس التمريض.

. مساعد مدير التمريض لتعليم التمريض والتدريب

. مساعد مدير التمريض- خدمات الرعاية الإسعافية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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