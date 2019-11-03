#وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

#وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

2019/11/03
الساعة 8:47 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول مشاركة المجتمع المدني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، دراسات التنمية)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

. مساعد- المكتب القانوني: درجة البكالوريوس في تخصص القانون.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2019م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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