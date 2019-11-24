وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بجازان والجبيل

المواطن - خالد الأحمد

أشعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وبفروع عدد من الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها في كل من جازان، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير- إدارة المشاريع (جازان).

. مدير- العمليات الفنية وتحسين الأداء (جازان).

. مهندس- معدات (الجبيل).

. مشغل- معدات (الجبيل).

. مهندس أول- كهرباء (جازان).

. فني ثالث- الكهرباء والأجهزة (جازان).

. مشرف- الصيانة (جازان).

. أخصائي أول- تقنية المعلومات (الجبيل).

. فني رابع- الكهرباء والأجهزة (جازان).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).