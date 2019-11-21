وظائف شاغرة لدى تخصصي الملك فيصل

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي سريري متقدم (الرياض).

– مشرف تكنولوجيا الأمن والسلامة (الرياض).

– مساعد صيانة (الرياض).

– استشاري جهاز هضمي (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– مساعد رعاية مرضى (الرياض).

– كبير السكرتاريين (عدد وظيفتين/ الرياض).

– طبيب زائر (جدة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)