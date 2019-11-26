وظائف شاغرة لدى شركة #الجوف الزراعية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. نائب مدير إدارة المستودعات.

. مهندسي حاسب آلي ونظم معلومات.

. مشرفي مستودعات ومخازن.

. مشرفي تسويق.

. مشرفي مبيعات.

. محاسبي مبيعات.

. مهندسي وقاية- مكافحة نبات.

. مهندس زراعي- تخصص زراعة وإنتاج بطاطس.

. مهندس زراعي- تخصص زراعة وإنتاج بصل.

وأبرزت الشركة أن الشروط المطلوبة هي:

– الأولوية للسعوديين والمقيمين داخل المملكة.

– أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– يفضل أن يكون للمتقدم خبرة بالعمل سابقًا في شركات زراعية كبرى.

وأوضحت الشركة أن على الراغبين بالتقديم إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).