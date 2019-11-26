وظائف شاغرة لدى شركة #الجوف الزراعية

المواطن - خالد الأحمد
أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. نائب مدير إدارة المستودعات.
. مهندسي حاسب آلي ونظم معلومات.
. مشرفي مستودعات ومخازن.
. مشرفي تسويق.
. مشرفي مبيعات.
. محاسبي مبيعات.
. مهندسي وقاية- مكافحة نبات.
. مهندس زراعي- تخصص زراعة وإنتاج بطاطس.
. مهندس زراعي- تخصص زراعة وإنتاج بصل.
وأبرزت الشركة أن الشروط المطلوبة هي:
– الأولوية للسعوديين والمقيمين داخل المملكة.
– أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
– يفضل أن يكون للمتقدم خبرة بالعمل سابقًا في شركات زراعية كبرى.
وأوضحت الشركة أن على الراغبين بالتقديم إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).
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