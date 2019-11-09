#وظائف شاغرة لدى شركة بيبسي في الرياض

#وظائف شاغرة لدى شركة بيبسي في الرياض

2019/11/09
الساعة 5:08 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة بيبسي عن توفر وظائف قيادية شاغرة للعمل في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة بيبسي أن الوظائف المتاحة بمسمى “مشرف إنتاج”، وعلى من يجد في نفسه الكفاءة التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (من هنا).

 

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    الطاهر يحي الطاهر
    ضيف
    الطاهر يحي الطاهر

    عنا

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    11 ساعة
    عبدالله الرفاعي
    ضيف
    عبدالله الرفاعي

    انا جاهز لشغيل يلا

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    12 ساعة
    عثمان
    ضيف
    عثمان

    سائق

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    14 ساعة
    فرحان محمد الحسين
    ضيف
    فرحان محمد الحسين

    انا سوري ومحتاج مساعده وظيفه. في رقبة عائللة جدا محتاج والله

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    15 ساعة
    مرزوق رجب عبد الحميد
    ضيف
    مرزوق رجب عبد الحميد

    اريد وظيفه ولكن لا اجيد الانجليزيه
    خبرة مشرف عمال 10سنوات

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    18 ساعة
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