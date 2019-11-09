وظائف شاغرة لدى شركة بيبسي في الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة بيبسي عن توفر وظائف قيادية شاغرة للعمل في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة بيبسي أن الوظائف المتاحة بمسمى “مشرف إنتاج”، وعلى من يجد في نفسه الكفاءة التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (من هنا).