وظائف شاغرة لدى شركة بيبسي في الرياض

المواطن - الرياض
أعلنت شركة بيبسي عن توفر وظائف قيادية شاغرة للعمل في مدينة الرياض.
وأوضحت شركة بيبسي أن الوظائف المتاحة بمسمى “مشرف إنتاج”، وعلى من يجد في نفسه الكفاءة التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (من هنا).
أعلنت شركة بيبسي عن توفر وظائف قيادية شاغرة للعمل في مدينة الرياض.
وأوضحت شركة بيبسي أن الوظائف المتاحة بمسمى “مشرف إنتاج”، وعلى من يجد في نفسه الكفاءة التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (من هنا).
عنا
انا جاهز لشغيل يلا
سائق
انا سوري ومحتاج مساعده وظيفه. في رقبة عائللة جدا محتاج والله
اريد وظيفه ولكن لا اجيد الانجليزيه
خبرة مشرف عمال 10سنوات