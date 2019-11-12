وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس الألمانية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة والخريجين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف إدارة الموارد البشرية (للسعوديين/ الرياض).

. مشرف أول تركيب الاتصالات- مشروع المترو (الرياض).

. مدير الموارد البشرية- للخريجين (الدمام).

. مهندس خدمة (جدة).

. مهندس خدمة ميداني (للسعوديين/ جدة).

. مهندس خدمة- تنفيذ (للسعوديين/ جدة).

. مهندس تنفيذ (للسعوديين/ جدة).

. أخصائي فني- كهرباء (للسعوديين/ الخبر).

. مراقب المستندات (للسعوديين/ الخبر).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).