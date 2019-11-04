وظائف شاغرة لدى شركة غازكو في 4 مدن

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف أمنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، وخميس مشيط، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– رجل أمن (الطائف).

– رجل أمن (خميس مشيط).

– رجل أمن (الدمام).

– رجل أمن (عدد 5 وظائف/ الرياض).

– مدير العلاقات العامة (الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).