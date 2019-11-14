#وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

#وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

2019/11/14
الساعة 10:19 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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‎وسوم
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير برنامج التكامل- التصنيع (الرياض).

. مسؤول تجاري (الرياض).

. أخصائي تقني/ أنظمة الدعم الأرضي- التايفون (الطائف).

. فني التحكم في التآكل- الهوك (تبوك).

. مدير عمليات الصيانة (الظهران).

. رئيس الاستراتيجية والتخطيط (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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