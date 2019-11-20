#وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

#وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

2019/11/20
الساعة 8:03 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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‎وسوم
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس ثاني إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

. مدير- خدمات التطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات الإدارية، أو الرياضيات، أو الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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