#وظائف شاغرة لدى مجموعة شاهيني بالرياض وجدة

#وظائف شاغرة لدى مجموعة شاهيني بالرياض وجدة

2019/11/05
الساعة 8:57 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر المجموعة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فنى تبريد وتكييف (عدد وظيفتين للسعوديين/ الرياض).

– مندوب مبيعات لقسم الفان (الرياض).

– مندوب مبيعات قسم الأرز (جدة).

– مندوب مبيعات قسم الأرز (عدد 5 وظائف/ الرياض).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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