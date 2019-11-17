وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي إدارة الجودة (للسعوديين): درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة الصحية، المعلوماتية الصحية، الصحة العامة)، أو أي مجال ذي الصلة.

. أخصائي العلاج الطبيعي- القدمين: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص طب الأطفال.

. فني تقويم العظام: شهادة الدبلوم في تخصصات: (تقويم العظام، الأطراف الصناعية).

. فني ثاني تخطيط القلب: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية القلب، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)