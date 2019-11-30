وظائف شاغرة لدى ملاذ للتأمين في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساح ميداني- حوادث (الرياض).

. تنفيذي علاقات العملاء (جدة).

. مدير العلاقات (الرياض).

. تنفيذي أعمال التأمين (للسعوديين/ الدمام).

. تنفيذي أعمال التأمين (للسعوديين/ جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 ديسمبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)