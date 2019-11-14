وظائف شاغرة للجنسين بالسيف القابضة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك، وصبار.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير الأعمال التجارية (الرياض).

. مشرف الخدمات- الصيانة (الرياض).

. فني- التكييف (الرياض).

. مدير مشروع (صبار).

. معقب العلاقات الحكومية (الرياض).

. منظف (للنساء/ الرياض).

. مشرف الخدمات- التخطيط (تبوك).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).