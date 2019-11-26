وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة الرئيسي بمدينة الرياض، وبفروعها في محافظة الأحساء.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مكتب (للنساء/ الرياض): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

– مدخل بيانات (للرجال/ الأحساء): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 29 ربيع الأول 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 12 ربيع الثاني 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).