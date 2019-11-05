#وظائف شاغرة للجنسين بشركة المراعي في 3 مدن

#وظائف شاغرة للجنسين بشركة المراعي في 3 مدن

2019/11/05
الساعة 6:25 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لمنتجات الألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي، وبفروعها في كل من الرياض، والجبيل، والخرج.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف محاسبة- النقل والخدمات اللوجستية (للسعوديات/ الرياض).

. أمين الصندوق- المبيعات (للسعوديين/ الجبيل).

. محلل وظيفي (الرياض).

. مهندس شبكات أول (الخرج).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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