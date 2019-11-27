#وظائف شاغرة للجنسين بشركة المراعي

#وظائف شاغرة للجنسين بشركة المراعي

2019/11/27
الساعة 8:18 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي، المتخصصة في تصنيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروعها في مدينة حائل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل جودة نظم المعلومات (للرجال/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

. فني ضمان الجودة- مختبر (للرجال/ حائل): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصصات: (علوم الأغذية، أساليب المختبر)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي الوثائق (للنساء/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصحافة، أو اللغة الإنجليزية)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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