وظائف شاغرة للجنسين بمجموعة الراشد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والدمام.

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق الموارد البشرية (الخبر).

– مصمم جرافيك (الخبر).

– سكرتير مكتب (الخبر).

– منسق مبيعات (الدمام).

– محاسب (الدمام).

– منسق الرواتب (الدمام).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من: (هنا).