#وظائف شاغرة للجنسين في تعليم الليث

#وظائف شاغرة للجنسين في تعليم الليث

2019/11/17
الساعة 4:37 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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‎وسوم
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم بمحافظة الليث عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة (31)، وبند الأجور فئة (أ)، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

– أن يكون مقر السكن في محافظة الليث أو أحد المكاتب أو القرى التابعة لها، (حسب رأي لجنة التوظيف).

– ألّا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا، ولا يزيد عن 45 عامًا.

– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

– أن يكون جميع المتقدمين والمتقدمات من المسجلين في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

– ألًا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

– سلامة المظهر من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل (لائقًا طبيًا).

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق، ويحضر ما يثب ذلك.

وأوضحت الإدارة أن التقديم سوف يبدأ اليوم الأحد الموافق 20/ 3 /1441هـ وينتهي يوم الأحد الموافق 1441/3/27هـ، وذلك عن طريق الرابط التالي: (هنا)

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