وظائف شاغرة للجنسين في تعليم الليث

أعلنت إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم بمحافظة الليث عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة (31)، وبند الأجور فئة (أ)، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.
– أن يكون مقر السكن في محافظة الليث أو أحد المكاتب أو القرى التابعة لها، (حسب رأي لجنة التوظيف).
– ألّا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا، ولا يزيد عن 45 عامًا.
– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.
– أن يكون جميع المتقدمين والمتقدمات من المسجلين في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.
– ألًا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.
– سلامة المظهر من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل (لائقًا طبيًا).
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق، ويحضر ما يثب ذلك.
وأوضحت الإدارة أن التقديم سوف يبدأ اليوم الأحد الموافق 20/ 3 /1441هـ وينتهي يوم الأحد الموافق 1441/3/27هـ، وذلك عن طريق الرابط التالي: (هنا)
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