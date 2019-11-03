#وظائف شاغرة للجنسين في شركة الأهلي إسناد

#وظائف شاغرة للجنسين في شركة الأهلي إسناد

2019/11/03
الساعة 6:02 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. معالج- عمليات الدفع (للرجال).

. معالج- عمليات العملاء والحسابات (للجنسين).

. معالج- الخدمات المصرفية (للجنسين).

. مجمع (للرجال).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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