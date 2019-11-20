وظائف شاغرة للجنسين في شركة بوبا

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف- دعم المبيعات (للنساء/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، علوم الحاسب الآلي).

. مدير- المبيعات عبر الهاتف (للنساء/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مسؤول- الاستشارات والتحقيقات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص القانون.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).