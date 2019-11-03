وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة الزامل

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والجبيل.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي موارد بشرية (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية.

– مساعد موارد بشرية (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية.

– فني ميكانيكي/ تبريد (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).