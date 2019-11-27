وظائف شاغرة للخريجين في مجموعة البحري

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “مجموعة البحري”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، ضمن البرنامج التدريبي التعاوني للخريجين 2020، ومدته 3-6 أشهر؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– الموارد البشرية.

– تقنية المعلومات (الشبكات، نظم المعلومات، علوم الحاسب، والأمن).

– إدارة الأعمال.

– نظم المعلومات الإدارية.

– العلاقات العامة.

– التسويق.

– المحاسبة.

– المالية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019م.

وأفادت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).