وظائف شاغرة للخريجين وذوي الخبرة بالاتصالات السعودية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل تنمية الأفراد- للخريجين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة صناعية).

. محلل أول تعدين البيانات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، الإحصاء، أو البحوث التشغيلية).

. أخصائي تطوير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

. أخصائي تنمية الأفراد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2019م.

للتقديم على وظائف الخريجين، اضغط (هنا)

للتقديم على وظائف ذوي الخبرة، اضغط (هنا).