وظائف شاغرة للنساء بفروع مراكز عبور

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من جازان، والرياض.

وبينت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائية علاج طبيعي (جازان): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص العلاج الطبيعي.

– أخصائية علاج وظيفي (جازان): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص العلاج الوظيفي.

– أخصائية نطق وتخاطب (الرياض- السويدي): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التخاطب.

وأوضحت المجموعة، أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي: (هنا).