#وظائف صحية شاغرة للجنسين في تخصصي الدمام

#وظائف صحية شاغرة للجنسين في تخصصي الدمام

2019/11/04
الساعة 7:17 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى بقيق العام.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي تقني أول القلب والأوعية الدموية.

. فني صيدلة.

. أخصائي علاج تنفسي.

. طبيب نائب باطنية كلى.

. طبيب نائب طب وجراحة عظام.

. أخصائي- علم الأحياء الدقيقة.

. أخصائية تمريض- عناية تلطيفية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 4 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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