وظائف صحية شاغرة للجنسين في جامعة الملك فيصل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة بمجمع العيادات الطبية، وترغب العمادة شغلها بمواطنين ومواطنات بمرتبة (طبيب استشاري، طبيب نائب، طبيب مقيم، أخصائي أول، أخصائي)، لحملة شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدة التخصصات.

وأوضحت العمادة أن على من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 10 ربيع الأول 1441هـ الموافق 7 نوفمبر 2019م، وينتهي يوم الخميس بتاريخ 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019م، علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن التخصصات المطلوبة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)