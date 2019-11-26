#وظائف طبية ببرنامج الخدمات الصحية في ينبع

#وظائف طبية ببرنامج الخدمات الصحية في ينبع

2019/11/26
الساعة 12:40 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - ينبع

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن رغبتها استقطاب الكوادر السعودية الواعدة للانضمام إلى فريق عملها بمدينة ينبع الصناعية في برنامج الخدمات الصحية ، وفق التفاصيل التالية :

المجالات :

  • طبية
  • طبية مساعدة

المتطلبات :

أن لا يقل التقدير عن (جيد)
معادة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج
إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة
الشروط الموضحة قرين كل وظيفة

– المميزات :

رواتب مجزية
برنامج امتلاك المساكن ( رجال / نساء)

دورات تدريبية

تأمين صحي بمستشفى الهيئة والمراكز الصحية التابعة لها
تعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية

– للتقديم والمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (هنا)

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