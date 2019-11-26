وظائف طبية ببرنامج الخدمات الصحية في ينبع

المواطن - ينبع
أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن رغبتها استقطاب الكوادر السعودية الواعدة للانضمام إلى فريق عملها بمدينة ينبع الصناعية في برنامج الخدمات الصحية ، وفق التفاصيل التالية :
المجالات :
- طبية
- طبية مساعدة
المتطلبات :
أن لا يقل التقدير عن (جيد)
معادة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج
إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة
الشروط الموضحة قرين كل وظيفة
– المميزات :
رواتب مجزية
برنامج امتلاك المساكن ( رجال / نساء)
دورات تدريبية
تأمين صحي بمستشفى الهيئة والمراكز الصحية التابعة لها
تعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية
– للتقديم والمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (هنا)
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