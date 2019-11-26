وظائف طبية ببرنامج الخدمات الصحية في ينبع

المواطن - ينبع

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن رغبتها استقطاب الكوادر السعودية الواعدة للانضمام إلى فريق عملها بمدينة ينبع الصناعية في برنامج الخدمات الصحية ، وفق التفاصيل التالية :

المجالات :

طبية

طبية مساعدة

المتطلبات :

أن لا يقل التقدير عن (جيد)

معادة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

الشروط الموضحة قرين كل وظيفة

– المميزات :

رواتب مجزية

برنامج امتلاك المساكن ( رجال / نساء)

دورات تدريبية

تأمين صحي بمستشفى الهيئة والمراكز الصحية التابعة لها

تعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية

– للتقديم والمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (هنا)