وظائف في القوات البحرية بالتعاقد المباشر

المواطن - الرياض
أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية / إدارة المساندة الفنية عن توفر وظائف (مدنية) على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية وترغب بشغلها بمواطنين سعوديين (رجال فقط).
الشروط والمتطلبات العامة للتقديم على الوظيفة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم علية بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً.
- أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب ويشترط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة.
- أن تنطبق علية الشروط الخاصة المطلوبة للوظيفة.
- اجتياز امتحان القبول والكشف الطبي.
ملاحظة: سوف يتم استبعاد المرشحين الغير مطابقين للبيانات المطلوبة.
يمكن للمتقدمين التقدم على هذه الوظائف وذلك ابتداء من تاريخ (1441/03/13هـ) وحتى تاريخ (1441/03/19هـ) من خلال الرابط التالي (هنا) .
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