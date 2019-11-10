وظائف في القوات البحرية بالتعاقد المباشر

المواطن - الرياض

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية / إدارة المساندة الفنية عن توفر وظائف (مدنية) على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية وترغب بشغلها بمواطنين سعوديين (رجال فقط).

الشروط والمتطلبات العامة للتقديم على الوظيفة:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم علية بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً. أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب ويشترط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة. أن تنطبق علية الشروط الخاصة المطلوبة للوظيفة. اجتياز امتحان القبول والكشف الطبي.

ملاحظة: سوف يتم استبعاد المرشحين الغير مطابقين للبيانات المطلوبة.

يمكن للمتقدمين التقدم على هذه الوظائف وذلك ابتداء من تاريخ (1441/03/13هـ) وحتى تاريخ (1441/03/19هـ) من خلال الرابط التالي (هنا) .