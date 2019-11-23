وظائف في المجلس الأعلى للقضاء

– مصحح لغوي

– باحث شرعي مساعد

– كاتب ضبط

– محاسب مساعد

– مأمور مشتريات

– أمين صندوق

– مدقق رواتب

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1. خريجو درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

2. خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

3. الوظائف المعلن عنها للمراتب (الثامنة، السادسة .وظائف المواطن تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

4. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

5. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

6. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

7. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

8. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية) .

يبدأ التقديم الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأحد الموافق 27/03/1441هـ، وينتهي الساعة 2:30 (مساءً) يوم الخميس الموافق 01/04/1441هـ من خلال الرابط التالي (من هنا).