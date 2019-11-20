وظائف قيادية شاغرة بجامعة حفر الباطن

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جامعة حفر الباطن عن توفر عدد 3 وظائف قيادية شاغرة للرجال، على المرتبة الثانية عشرة، وترغب الجامعة بشغلها عن طريق نقل الخدمات أو النقل بالترقية، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– مدير عام تقنية المعلومات.

– مدير إدارة القبول والتسجيل.

– مدير مكتب.

وبينت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون المتقدم موظفًا حكوميًا.

. نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية، ونسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية وخطاب الخبرة ونهايتها باليوم والشهر والسنة.

. في حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم.

. خبرة مناسبة لا تقل عن سنتين بالمرتبة التي يشغلها وأن يكون مسمى الوظيفة مناسبًا مع دليل التوظيف بالخدمة المدنية.

. أن يكون المتقدم بالمرتبة (الحادية عشرة) كحد أدنى مع إحظار بيان خدمة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح لمدة خمسة أيام تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا يوم الأحد الموافق 27/ 03/ 1441هـ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 01 /04 /1441هـ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: (هنا)

وللاستفسارات خلال فترة التقديم يرجى التواصل على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).