وظائف قيادية شاغرة لدى شركة موبايلي

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التدقيق.

– مدير التدقيق التنفيذي.

– مشرف التدقيق.

– مدقق أول حسابات التكنولوجيا.

– مدير أول مراجعة حسابات التكنولوجيا.

– مدير تدقيق التكنولوجيا.

– مشرف تدقيق التكنولوجيا.

– مدير عام الرقابة الداخلية والامتثال والاستشارات.

– مدير الحوكمة والمشاريع الكبرى.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).