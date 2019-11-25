#وظائف لدى فرع بنك الإمارات دبي الوطني

#وظائف لدى فرع بنك الإمارات دبي الوطني

2019/11/25
الساعة 12:08 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن فرع بنك الإمارات دبي الوطني من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى (أخصائي موارد بشرية) ، للعمل في مدينة ( الرياض ) ، وفق التفاصيل التالية :

– وظائف ( أخصائي موارد بشرية‎) – الرياض ( 6 وظائف ) – للرجال والنساء

– المتطلبات :
الوظائف للرجال والنساء
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / إدارة أعمال

لا يشترط توفر خبرة

نوع الدوام : دوام كامل

اللغة الإنجليزية :متقدم

فترة العمل : صباحية .

– وصف التدريب :

تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء.

للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا )

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