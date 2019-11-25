وظائف لدى فرع بنك الإمارات دبي الوطني

المواطن - الرياض
أعلن فرع بنك الإمارات دبي الوطني من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى (أخصائي موارد بشرية) ، للعمل في مدينة ( الرياض ) ، وفق التفاصيل التالية :
– وظائف ( أخصائي موارد بشرية) – الرياض ( 6 وظائف ) – للرجال والنساء
– المتطلبات :
الوظائف للرجال والنساء
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / إدارة أعمال
لا يشترط توفر خبرة
نوع الدوام : دوام كامل
اللغة الإنجليزية :متقدم
فترة العمل : صباحية .
– وصف التدريب :
تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء.
للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا )
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