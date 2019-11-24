وظائف لدى مصرف الراجحي في ثلاث مناطق

المواطن - الرياض
أعلن مصرف الراجحي عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مدن ( المنطقة الوسطى – المنطقة الغربية – المنطقة الشرقية ).
واشترط مصرف الراجحي، توفر المؤهل المطلوب بالإضافة للخبرة حسب شروط كل وظيفة ، وذلك وفق التالي :
المسمى الوظيفي :
- ممثل خدمات مبيعات – فرع الخرج
- ممثل خدمات مبيعات – فرع الجبيل
- Private relationship Manager – Jeddah
- Private relationship Manager – Makkah
- Private relationship Manager – Riyadh
- Relationship Manager Large Corporate – Central Region.
- Relationship Manager Large Corporate – Eastern Region
- Diaspora Marketing Tahweel
– التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الضغط على مسمى الوظيفة أعلاه.
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