وظائف لدى مصرف الراجحي في ثلاث مناطق

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المواطن - الرياض

أعلن مصرف الراجحي عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مدن ( المنطقة الوسطى – المنطقة الغربية – المنطقة الشرقية ).

واشترط مصرف الراجحي، توفر المؤهل المطلوب بالإضافة للخبرة حسب شروط كل وظيفة ، وذلك وفق التالي :

المسمى الوظيفي :

– التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الضغط على مسمى الوظيفة أعلاه.