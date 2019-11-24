وظائف لدى مصرف الراجحي في ثلاث مناطق

وظائف لدى مصرف الراجحي في ثلاث مناطق

2019/11/24
الساعة 8:54 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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‎وسوم
المواطن - الرياض

أعلن مصرف الراجحي عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مدن ( المنطقة الوسطى  – المنطقة الغربية – المنطقة الشرقية ).

واشترط مصرف الراجحي، توفر المؤهل المطلوب بالإضافة للخبرة حسب شروط كل وظيفة ، وذلك وفق التالي :

المسمى الوظيفي :

– التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الضغط على مسمى الوظيفة أعلاه.

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