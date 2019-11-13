#وظائف للجنسين بشركة حزام المعلومات
للعمل بمدينة الرياض

#وظائف للجنسين بشركة حزام المعلومات

2019/11/13
الساعة 11:06 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
طباعة
‎وسوم
المواطن - الرياض

أعلنت شركة حزام المعلومات، اليوم الأربعاء، عن توفر 6 وظائف شاغرة، للرجال والنساء، للعمل بمدينة الرياض.

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

  • أخصائي موارد بشرية ‎

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 4 أشهر

الفرص المتاحة: 1

  • أخصائي تسويق ‎

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 4 أشهر

الفرص المتاحة: 4

  • أخصائي علاقات حكومية ‎

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 3 أشهر

الفرص المتاحة: 1

للمزيد من التفاصيل يرجى الضغط على الرابط التالي ( هنــا ).

 

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :