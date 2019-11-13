وظائف للجنسين بشركة حزام المعلومات

المواطن - الرياض
أعلنت شركة حزام المعلومات، اليوم الأربعاء، عن توفر 6 وظائف شاغرة، للرجال والنساء، للعمل بمدينة الرياض.
الوظائف المتاحة على النحو التالي:
- أخصائي موارد بشرية
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 4 أشهر
الفرص المتاحة: 1
- أخصائي تسويق
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 4 أشهر
الفرص المتاحة: 4
- أخصائي علاقات حكومية
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 3 أشهر
الفرص المتاحة: 1
للمزيد من التفاصيل يرجى الضغط على الرابط التالي ( هنــا ).
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