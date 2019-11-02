وظائف للجنسين بـ المجلس الصحي السعودي

المواطن - الرياض
أعلن المجلس الصحي السعودي عن توفر وظيفة منسق لجان، للرجال والنساء، وذلك وفق التفاصيل التالية :
• تفاصيل الوظيفة
المسمى الوظيفي منسق / ـة لجان
• الوصف الوظيفي
– خبرة في تنسيق الاجتماعات لا تقل عن سنتان
– الاحترافية في إعداد وكتابة محاضر الاجتماع (عربي – إنجليزي)
– المهارة في صياغة الخطابات -مهارة التعامل مع الحاسب الآلي و البرامج الإلكترونية
– مهارة استخدام برامج الأوفيس مستوى متقدم (Word · Excel · PowerPoint)
– الدقة في متابعة أعمال و مهام اللجان
– اللباقة في التعامل وحسن المظهر
سنوات الخبرة سنة – سنتان
المؤهل المطلوب – دبلوم
للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا) .