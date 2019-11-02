#وظائف للجنسين بـ المجلس الصحي السعودي

#وظائف للجنسين بـ المجلس الصحي السعودي

2019/11/02
الساعة 4:47 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن المجلس الصحي السعودي عن توفر وظيفة منسق لجان، للرجال والنساء، وذلك وفق التفاصيل التالية :

• تفاصيل الوظيفة

المسمى الوظيفي منسق / ـة لجان

• الوصف الوظيفي

– خبرة في تنسيق الاجتماعات لا تقل عن سنتان
– الاحترافية في إعداد وكتابة محاضر الاجتماع (عربي – إنجليزي)
– المهارة في صياغة الخطابات -مهارة التعامل مع الحاسب الآلي و البرامج الإلكترونية
– مهارة استخدام برامج الأوفيس مستوى متقدم (Word · Excel · PowerPoint)
– الدقة في متابعة أعمال و مهام اللجان
– اللباقة في التعامل وحسن المظهر
سنوات الخبرة سنة – سنتان

المؤهل المطلوب – دبلوم

للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا) .


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