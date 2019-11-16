وظائف للجنسين في 5 مدن

المواطن - الدمام

أعلنت شركة جميرة التجارية عن توفر وظائف مبيعات للجنسين في الدمام والظهران والخبر والمطار والجبيل.

الشروط :

سعوديين الجنسية

المميزات :

1 – راتب مجزي

2- دوام (فترة واحدة)

3- تأمينات اجتماعية

4- تأمين طبي للموظفة والزوجة والأبناء

5- حوافز شهرية على المبيعات حسب تحقيق المستهدف

6- إجازة سنوية مدفوعة الراتب

7- إجازة اسبوعية (يوم الجمعة) فقط لمدينة الخبر والجبيل

8- فرص للترقيه

المستندات المطلوبة :

1- سيرة ذاتية

2- صورة من الهوية

3- صورة من الشهادة الدراسية

4- 4 صور شخصية

التوظيف مباشر بالحضور للمكتب ابتداء من تاريخ 17/11/2019م في ( سنتر بوينت كورنيش الدمام مقابل اكسترا – الدور الثالث الدخول من الباب الجانبي للمبنى – شركة جميره التجارية المحدودة باسكن روبنز ) وذلك لعمل المقابلات والقبول فوري .

أو التقديم على الايميل :

[email protected]