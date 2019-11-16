وظائف للجنسين في 5 مدن

المواطن - الدمام
أعلنت شركة جميرة التجارية عن توفر وظائف مبيعات للجنسين في الدمام والظهران والخبر والمطار والجبيل.
الشروط :
سعوديين الجنسية
المميزات :
1 – راتب مجزي
2- دوام (فترة واحدة)
3- تأمينات اجتماعية
4- تأمين طبي للموظفة والزوجة والأبناء
5- حوافز شهرية على المبيعات حسب تحقيق المستهدف
6- إجازة سنوية مدفوعة الراتب
7- إجازة اسبوعية (يوم الجمعة) فقط لمدينة الخبر والجبيل
8- فرص للترقيه
المستندات المطلوبة :
1- سيرة ذاتية
2- صورة من الهوية
3- صورة من الشهادة الدراسية
4- 4 صور شخصية
التوظيف مباشر بالحضور للمكتب ابتداء من تاريخ 17/11/2019م في ( سنتر بوينت كورنيش الدمام مقابل اكسترا – الدور الثالث الدخول من الباب الجانبي للمبنى – شركة جميره التجارية المحدودة باسكن روبنز ) وذلك لعمل المقابلات والقبول فوري .
أو التقديم على الايميل :
[email protected]
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