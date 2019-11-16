#وظائف للجنسين في 5 مدن
راتب مجزي وتأمينات اجتماعية

#وظائف للجنسين في 5 مدن

2019/11/16
الساعة 5:11 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الدمام

أعلنت شركة جميرة التجارية عن توفر وظائف مبيعات للجنسين في الدمام والظهران والخبر والمطار والجبيل.

الشروط :
سعوديين الجنسية

المميزات :
1 – راتب مجزي
2- دوام (فترة واحدة)
3- تأمينات اجتماعية
4- تأمين طبي للموظفة والزوجة والأبناء
5- حوافز شهرية على المبيعات حسب تحقيق المستهدف
6- إجازة سنوية مدفوعة الراتب
7- إجازة اسبوعية (يوم الجمعة) فقط لمدينة الخبر والجبيل
8- فرص للترقيه

المستندات المطلوبة :
1- سيرة ذاتية
2- صورة من الهوية
3- صورة من الشهادة الدراسية
4- 4 صور شخصية

التوظيف مباشر بالحضور للمكتب ابتداء من تاريخ 17/11/2019م في ( سنتر بوينت كورنيش الدمام مقابل اكسترا – الدور الثالث الدخول من الباب الجانبي للمبنى – شركة جميره التجارية المحدودة باسكن روبنز ) وذلك لعمل المقابلات والقبول فوري .

أو التقديم على الايميل :

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