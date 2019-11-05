وظائف معلمات بعدة تخصصات في الرياض

المواطن - الرياض
أعلنت مدارس أهلية في حي السويدي في الرياض عن حاجتها لمعلمات للمرحلة الابتدائية.
التخصصات المطلوبة:
- رياضيات
- إنجليزي
التدريس للمرحلة الابتدائية
التفاصيل والتقديم على الوظائف وللتواصل من خلال الهاتف: 0547614316
أعلنت مدارس أهلية في حي السويدي في الرياض عن حاجتها لمعلمات للمرحلة الابتدائية.
التخصصات المطلوبة:
التدريس للمرحلة الابتدائية
التفاصيل والتقديم على الوظائف وللتواصل من خلال الهاتف: 0547614316
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