#وظائف معلمات بعدة تخصصات في الرياض

#وظائف معلمات بعدة تخصصات في الرياض

2019/11/05
الساعة 10:37 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت مدارس أهلية في حي السويدي في الرياض عن حاجتها لمعلمات للمرحلة الابتدائية.

التخصصات المطلوبة:

  • رياضيات
  • إنجليزي

التدريس للمرحلة الابتدائية

التفاصيل والتقديم على الوظائف وللتواصل من خلال الهاتف: 0547614316

 


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