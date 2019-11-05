وظائف معلمات بعدة تخصصات في الرياض

الساعة 10:37 صباحًا

المواطن - الرياض

أعلنت مدارس أهلية في حي السويدي في الرياض عن حاجتها لمعلمات للمرحلة الابتدائية.

التخصصات المطلوبة:

رياضيات

إنجليزي

التدريس للمرحلة الابتدائية

التفاصيل والتقديم على الوظائف وللتواصل من خلال الهاتف: 0547614316